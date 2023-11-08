Известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф» Евгений Колоптенко не единственный известный украинский мужчина, который уделяет свои внешности внимание настолько, что делает даже маникюр.

Так, в свое время Евгений Клопотенко накрасил один палец желтым, а другой синим, пишет Politeka.net.

Дополняли маникюр Клопотенко красные пятнышки.

Однако Клопотенко не единственная звезда «Мастер Шеф», которая любит красить ногти. Так, некоторое время у мастериц по маникюру готов потратить и судья «Мастер Шеф», известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

"Это просто гель-покрытие", - говорил Эктор Хименес-Браво, реагируя на критику подписчиц.

Оказалось, что накрашенные ногти Эктора Хименеса-Браво понравились далеко не всем.

«Мужчины ногти не рисуют – это женское дело»,

"Думала, что вы палец ударили! Потом посмотрела, что маникюр! Капец, никак не привыкну к новым трендам»,

"Очень вас уважаю, но маникюр такого плана... ну куда", - критиковали Эктора подписчицы.

Реагируя на критику, Эктор Хименес-Браво признался, что не понимает такого отношения. Мол, мужчины тоже должны ухаживать за собой.

А вот на ногтях украинского хореографа и бывшего мужа Ирины Билык Дмитрия Коляденко можно было заметить и яркий маникюр, и лак черного цвета.

Еще одной украинской звездой, которую можно заметить с маникюром, является эпатажный певец MELOVIN. Причем однажды певец позировал даже с накладными ногтями.

Кстати, встретить певца MELOVIN можно и в секонд-хендах. Артист признавался, что любит покупать одежду как в секондах, так и в масс-мартах. Так, обувь певца стоит 1,5 тысяч гривен, а пальто две тысячи гривен.

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