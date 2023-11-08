У НБУ повідомили, які у 2023 році найчастіше виявлялися підроблені купюри.

В Україні зареєстровано зменшення кількості фальшивих гривень, але фальшивомонетники продовжують свою діяльність. Як повідомили у НБУ, найчастіше підроблені гроші потрапляють до громадян у вигляді здачі в магазинах.

За словами Валерія Строчкова, начальника Департаменту грошового обігу Національного банку України (НБУ), фальшивомонетники вдало імітували ультрафіолетовий захист на гривневих купюрах. Тому касири часто навіть після перевірки на ультрафіолетових детекторах приймають такі фальшиві купюри.

НБУ повідомили - у 2023 році найчастіше виявлялися підроблені купюри номіналом 500 гривень, які складали 39% від загальної кількості вилучених фальшивок та 57% від загальної їхньої суми. Як розповіли у НБУ, також були такі показники з підробками:

200 гривень – 45% від загальної кількості вилучених фальшивок та 26% від загальної їхньої суми;

100 гривень – 8% від загальної кількості вилучених фальшивок та 2% від загальної їхньої суми.

Фальшиві гроші, які найчастіше з'являються на ринку, часто мають низьку якість і розраховані на необережність громадян і касових працівників.

В повідомленні НБУ говориться, що для розпізнавання фальшивих грошей можна провести декілька перевірок, включаючи огляд на дотик, джерело світла та кут нахилу, під час яких перевіряються різні аспекти купюр, включаючи банкнотний папір, рельєфність, водяні знаки, наявність наскрізного елемента і полімерну захисну стрічку.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.