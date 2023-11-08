В НБУ сообщили, какие в 2023 году чаще всего оказывались поддельные купюры.

В Украине зарегистрировано уменьшение количества фальшивых гривен, но фальшивомонетчики продолжают свою деятельность. Как сообщили в НБУ, чаще всего поддельные деньги попадают гражданам в виде сдачи в магазинах.

По словам Валерия Строчкова, начальника Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ), фальшивомонетчики удачно имитировали ультрафиолетовую защиту на гривневых купюрах. Потому кассиры часто даже после проверки на ультрафиолетовых детекторах принимают такие фальшивые купюры.

НБУ сообщили – в 2023 году чаще всего оказывались поддельные купюры номиналом 500 гривен, которые составляли 39% от общего количества изъятых фальшивок и 57% от общей их суммы. Как рассказали в НБУ, также были следующие показатели с подделками:

200 гривен – 45% от общего количества изъятых фальшивок и 26% от общей их суммы;

100 гривен – 8% от общего количества изъятых фальшивок и 2% от общей их суммы.

Фальшивые деньги, которые чаще всего появляются на рынке, часто обладают низким качеством и рассчитаны на неосторожность граждан и кассовых работников.

В сообщении НБУ говорится, что для распознавания фальшивых денег можно провести несколько проверок, включая осмотр на ощупь, источник света и угол наклона, во время которых проверяются различные аспекты купюр, включая банкнотную бумагу, рельефность, водяные знаки, наличие сквозного элемента и полимерную защитную ленту.

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