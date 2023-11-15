З 27 квітня 2018 року нові монети номіналом 1 та 2 гривні були введені в обіг Національним банком. Протягом 2019-2020 років Нацбанк випустив в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень. Проте українці висловлювали бажання змінити дизайн, оскільки 1 та 2 гривні мали дуже схожий вигляд. В НБУ розповіли про плани щодо 1 та 2 гривень.

Зокрема, НБУ вирішив відкласти плани щодо зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні до завершення повномасштабної війни. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Так, у 2021 році Національний банк України відгукнувся на скарги громадян і розпочав підготовку до змін у дизайні монет номіналом 1 та 2 гривні. Цей процес включав утворення робочої групи, проведення фокус-груп та розпочаток обговорення можливих змін у дизайні однієї з цих монет.

Однак через повномасштабну війну у лютому минулого року ці плани були тимчасово призупинені. Після стабілізації ситуації в країні планується відновлення роботи над цими змінами - тобто після війни дизайн монет буде змінено.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан наголосив, що оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду — це постійний процес, який зазвичай проводиться середньо раз на сім-десять років для підвищення захищеності готівки. Він також додав, що майбутні зміни в дизайні планується впроваджувати взаємодії з громадським суспільством.

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