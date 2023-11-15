Национальный банк Украины откликнулся на жалобы граждан и приступил к подготовке к изменениям.

С 27 апреля 2018 новые монеты номиналом 1 и 2 гривны были введены в обращение Национальным банком. В течение 2019-2020 годов Нацбанк выпустил в обращение монеты номиналом в 5 и 10 гривен. Однако украинцы выражали желание изменить дизайн, поскольку 1 и 2 гривны выглядели очень похоже. В НБУ рассказали о планах по 1 и 2 гривен.

В частности, НБУ решил отложить планы по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны до завершения полномасштабной войны. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

Так, в 2021 году Национальный банк Украины откликнулся на жалобы граждан и приступил к подготовке к изменениям в дизайне монет номиналом 1 и 2 гривны. Этот процесс включал образование рабочей группы, проведение фокус-групп и начало обсуждения возможных изменений дизайна одной из этих монет.

Однако из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эти планы были временно приостановлены. После стабилизации ситуации в стране планируется возобновление работы над этими изменениями - то есть после войны дизайн будет изменен.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан подчеркнул, что обновление дизайна банкнотно-монетного ряда — это постоянный процесс, обычно проводимый средне раз в семь-десять лет для повышения защищенности наличных денег. Он также добавил, что предстоящие изменения в дизайне планируется внедрять взаимодействие с общественным обществом.

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