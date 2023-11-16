Цінні монети не обов'язково мають бути з дорогого металу або мати сотні років.

Колекціонери полюють на українські монети. Стало відомо, як розпізнати дорогі 50 копійок.

Деякі 50-копійкові українські монети можуть призвести до отримання тисяч гривень для своїх власників через ряд особливостей, що високо оцінюються серед колекціонерів, готових заплатити значні суми за них. Про це йдеться на спеціалізованому сайті "Монети-ягідки".

Наприклад, різновид 3ВАг 50-копійкової монети 1992 року може призвести до отримання від 4 000 гривень до 11 000 гривень. Такі монети відзначаються наступними ознаками:

середній зуб тризуба, який є товстим;

рисунок діаметром 17,7 мм;

гроно №1, яке складається з 4 ягід, а п'ята ягода злилася з вінком;

гладкий гурт.

50-копійкову монету 2001 року можна продати за приблизно 1 500 гривень, оскільки вона має низький тираж, а саме 5 000 одиниць. За 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм платять від 2 000 гривень до 4 000 гривень, і вона відрізняється такими рисами:

невеликим отвором в нижній частині тризуба;

проміжком у формі трапеції між листком та відростком;

гуртом з дрібною насічкою.

Також на зустрічається ще один різновид з трапеціями - 2АГм, де великі отвори в нижній частині тризуба. Цю монету можна продати за 5-30 гривень.

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