Ценные монеты не обязательно должны быть из дорогого металла или иметь сотни лет.

Коллекционеры охотятся за украинскими монетами. Стало известно, как распознать дорогостоящие 50 копеек.

Некоторые 50-копеечные украинские монеты могут привести к получению тысяч гривен для своих владельцев из-за ряда особенностей, высоко оцениваемых среди коллекционеров, готовых заплатить значительные суммы за них. Об этом говорится на специализированном сайте "Монеты-ягодки".

Например, разновидность 3ВАг 50-копеечной монеты 1992 может привести к получению от 4 000 гривен до 11 000 гривен. Такие монеты отмечаются следующими признаками:

средний зуб трезубца, толстый;

рисунок диаметром 17,7 мм;

кисть №1, состоящая из 4 ягод, а пятая ягода слилась с венком;

гладкая группа.

50-копеечную монету 2001 года можно продать примерно за 1 500 гривен, поскольку она имеет низкий тираж, а именно 5 000 единиц. За 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм платят от 2 000 гривен до 4 000 гривен, и она отличается следующими чертами:

небольшим отверстием в нижней части трезубца;

промежутком в форме трапеции между листком и отростком;

вместе с мелкой насечкой.

Также встречается еще одна разновидность с трапециями - 2АГм, где большие отверстия в нижней части трезубца. Эту монету можно продать по 5-30 гривен.

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