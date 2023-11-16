Зараз відбуваються активні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку, адже Нацбанк активно виходив на ринок із пропозицією іноземної валюти, щоб задовольнити попит. Експерт Олексій Козирьов розповів, чому банки купують валюту у НБУ на міжбанку достатньо дешево, але не поспішають знижувати курс для населення.

Він пояснив, що поступово котирування долара на міжбанку починає зростати. Причин декілька - це збільшення попиту на валюту та менша пропозиція від самого НБУ. Вони намагаються економити та витрачати на інтервенціях менше. Це також впливає на офіційний курс валют в Україні. Адже НБУ продає 60-70% від усього обсягу валюти на міжбанку, тому курс продовжує зростати.

Якщо дивитися на ситуацію на міжбанку, то вона дійсно зараз стабільна за рахунок дозаливки долара на ринку з боку НБУ через інтервенції.

Якщо раніше банки купували у НБУ на міжбанку по 36.05 долар, то зараз продається валюта дорожче - по 36,33 гривні за долар. Після цього банк додає до цієї суми витрати на утримання готівки та логістику. Таким чином ціна долара росте та стає бвльшою. Маржа долара стає близько 57 копійок.

Крім того, в умовах війни не знижується курс через те, що банки не мають великої конкуренції. Тобто зараз банків стало менше та конкуренція знизилась, це не стимулює банки зменшувати курс. Все стало за принципом - і так куплять.

Також експерт відмітив, що бюджет України на 2023 рік розрахований за курсом долара 42,2 гривень, проте до кінця року цей курс може піднятися до рівня 45,8 гривень за долар.

Закладений у бюджеті курс долара є бухгалтерським, за яким рахується кошторис країни. Крім того, золотовалютні резерви НБУ складають рекордні 40 млрд доларів і продовжують зростати за допомогою наших міжнародних партнерів.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.