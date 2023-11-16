Сейчас проходят активные интервенции НБУ на межбанковском рынке, ведь Нацбанк активно выходил на рынок с предложением иностранной валюты, чтобы удовлетворить спрос. Эксперт Алексей Козырев рассказал, почему банки покупают валюту у НБУ на межбанке достаточно дешево, но не спешат снижать курс для населения.

Он пояснил, что постепенно котировка доллара на межбанке начинает расти. Причин несколько – это увеличение спроса на валюту и меньшее предложение самого НБУ. Они стараются экономить и тратить на интервенциях меньше. Это также оказывает влияние на официальный курс валют в Украине. Ведь НБУ продает 60-70% всего объема валюты на межбанке, поэтому курс продолжает расти.

Если смотреть на ситуацию на межбанке, то она действительно сейчас стабильна за счет дозаливки доллара на рынке со стороны НБУ из-за интервенций.

Если раньше банки покупали у НБУ на межбанке по 36.05 доллар, то сейчас продается валюта дороже – по 36,33 гривны за доллар. После этого банк добавляет в эту сумму расходы на содержание наличных и логистику. Таким образом, цена доллара растет и становится больше. Маржа доллара становится около 57 копеек.

Кроме того, в условиях войны не снижается курс из-за того, что у банков нет большой конкуренции. То есть сейчас банков стало меньше и конкуренция снизилась, это не стимулирует банки сбавлять курс. Все стало по принципу – и так купят.

Также эксперт отметил, что бюджет Украины на 2023 год рассчитан по курсу доллара 42,2 гривны, однако до конца года этот курс может подняться до уровня 45,8 гривны за доллар.

Заложенный в бюджете курс доллара является бухгалтерским, по которому считается смета страны. Кроме того, золотовалютные резервы НБУ составляют рекордные 40 млрд. долларов и продолжают расти с помощью наших международных партнеров.

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