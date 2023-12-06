Його тіло знайдено у під Москвою, наразі більше подробиць немає.

Про це стало відомо з росЗМІ, зокрема, РЕН ТВ, що посилається на власні джерела. Офіційно інформацію про загибель екснардепа не підтверджено.

Що саме сталося зі зрадником України наразі невідомо, його тіло знайшли у підмосковному Одинцово. На місці працюють екстрені служби. Останній пост у Telegram-каналі Кива виклав сьогодні вранці близько 08:48. Тож, ймовірно, він помер невдовзі після цього.

Ілля Кива, який виїхав з України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, перебув в росії й відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу".

24 лютого 2022 року – у день нападу росії на Україну – Кива в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього", та повідомив, що українському народу "потрібне звільнення".

У березні минулого року Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Іллі Киві. Його оголосили у міжнародний розшук.

15 березня 2022 року Верховна рада позбавила члена політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") Іллю Киву повноважень народного депутата.

У квітні торік Ілля Кива звернувся із відкритим листом до президента рф путіна із проханням надати йому громадянство Росії та "політичний притулок".

10 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило слідство щодо колишнього депутата Іллі Киви, якого звинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Останні новини України:

Названо ще одну величезну проблему ЗСУ.

Ситуація загострюється - росіяни штурмують на ще на одному напрямку.

Також нагадаємо, що розкрито план путіна щодо війни в Україні.