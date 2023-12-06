Его тело найдено под Москвой, пока больше подробностей нет.

Об этом стало известно из РосСМИ, в частности, РЕН ТВ, ссылающегося на собственные источники. Официально информация о гибели экснардепа не подтверждена.

Что же произошло с предателем Украины пока неизвестно, его тело нашли в подмосковном Одинцово. На месте работают экстренные службы. Последний пост в Telegram-канале Кива выложил сегодня утром около 08:48. Вероятно, он умер вскоре после этого.

Илья Кива, уехавший из Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения, находился в россии и посещал эфиры провластного российского "Первого канала".

24 февраля 2022 года – в день нападения россии на Украину – Кива в онлайн-включении в эфире российского телевидения заявил, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом, и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу " нужно увольнение".

В марте прошлого года Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Ильи Киви. Его объявили в международный розыск.

15 марта 2022 года Верховная рада лишила члена политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни" ("ОПЗЖ") Илью Киву полномочий народного депутата.

В апреле в прошлом году Илья Кива обратился с открытым письмом к президенту рф путину с просьбой предоставить ему гражданство России и "политическое убежище".

10 мая Государственное бюро расследований сообщило, что завершило следствие в отношении бывшего депутата Ильи Кивы, обвиняемого в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Последние новости Украины:

Названа еще одна огромная проблема ВСУ.

Ситуация усугубляется - россияне штурмуют на еще одном направлении.

Также напомним, что был раскрыт план путина по войне в Украине.