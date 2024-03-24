Коли у дачників починається збирання огірків у липні, то на жаль є велика кількість викривлених огірків, а не рівних і красивих як хотілося б. При цьому такі явища спостерігаються як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Так, одні плоди набувають форми кулі, інші стають схожими на груші, треті звужуються біля підніжки, але найчастіше зустрічаються огірки-гачки. Стало відомо чому причини цього і як з цим впоратися.
Так, найпоширеніша і, водночас, найбанальніша причина викривлення форми плоду – порушення правил сівозміни. Не варто садити огірки постійно в тому самому місці, інакше рослини будуть відчувати дефіцит поживних елементів, що і призводить до деформації плодів.
І справді, однією з причин чомусь огірки бувають неправильної форми - дефіцит азоту та калію.
Так, якщо в ґрунті не вистачає калію, то плоди округляються і звужуються у плодоніжки, пагони в'януть, на листі жовта окантовка. Допоможе нітрат калію (калієва селітра).
А ось азотне голодування призводить до того, що огірочки стають блідими, кінчики плодів загострюються, стебло тонке, листя жовте. Допоможе карбамід (сечовина).
Щоб огірки були схожими на себе, потрібно дотримуватися інших правил:
- полив: лише тепла вода, і лише за температури вище 20 градусів. Справа в тому, що середньоплідний огірок практично на 98% складається з вологи.
- освітлення: мінімум прямих променів сонця. У денний час доби рослини мають бути захищені від ультрафіолету. Не варто занадто густо висаджувати огірки або робити це на затемнених ділянках;
- харчування: всі основні речовини повинні бути в гармонії. Рослини, які відчувають нестачу того чи іншого елемента, приносять плоди низької якості.