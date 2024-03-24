Огірки вирощують більшість городників, а от великими врожаями можуть похвалитися не всі. Ще б пак, часто буває так, що огірочки ростуть гачком і втрачають свій зовнішній вигляд.

Коли у дачників починається збирання огірків у липні, то на жаль є велика кількість викривлених огірків, а не рівних і красивих як хотілося б. При цьому такі явища спостерігаються як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Так, одні плоди набувають форми кулі, інші стають схожими на груші, треті звужуються біля підніжки, але найчастіше зустрічаються огірки-гачки. Стало відомо чому причини цього і як з цим впоратися.

Так, найпоширеніша і, водночас, найбанальніша причина викривлення форми плоду – порушення правил сівозміни. Не варто садити огірки постійно в тому самому місці, інакше рослини будуть відчувати дефіцит поживних елементів, що і призводить до деформації плодів.

І справді, однією з причин чомусь огірки бувають неправильної форми - дефіцит азоту та калію.

Так, якщо в ґрунті не вистачає калію, то плоди округляються і звужуються у плодоніжки, пагони в'януть, на листі жовта окантовка. Допоможе нітрат калію (калієва селітра).

А ось азотне голодування призводить до того, що огірочки стають блідими, кінчики плодів загострюються, стебло тонке, листя жовте. Допоможе карбамід (сечовина).



Щоб огірки були схожими на себе, потрібно дотримуватися інших правил: