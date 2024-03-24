Огурцы выращивают большинство огородников, а вот большими урожаями могут похвалиться далеко не все. Еще бы, часто бывает так, что огурчики растут крючком и теряют свой внешний вид.

Когда у дачников начинается сбор огурцов в июле, то к сожалению есть большое количество искривленных огурцов, а не ровненьких и красивых как хотелось бы. При этом такие явления наблюдаются как на открытом грунте, так и в теплицах. Так, одни плоды приобретают форму шара, другие становятся похожими на груши, третьи сужаются у подножки, но чаще всего встречаются огурцы-крючки. Стало известно в чём причины этого и как с этим справиться.

Так, самая распространенная и, в то же время, самая банальная причина искривления формы плода - нарушение правил севооборота. Не стоит сажать огурцы постоянно в одном и том же месте, иначе растения будут испытывать дефицит питательных элементов, что и приводит к деформации плодов.

И правда, одной из причин почему огурцы бывают неправильной формы - дефицит азота и калия.

Так, если в почве не хватает калия, то плоды округляются и сужаются у плодоножки, побеги увядают, на листьях желтая окантовка. Поможет нитрат калия (калиевая селитра).

А вот азотное голодание приводит к тому, что огурчики становятся бледными, кончики плодов заостряются, стебель тонкий, листья желтые. Поможет карбамид (мочевина).



Чтобы огурцы были похожими на себя, нужно придерживаться и других правил: