Якщо все зробити правильно, можна насолоджуватися соковитою зеленню до осені.

"Жменька зелені петрушки дорівнює жмені золота" - говорили в давнину. Ще б пак, приємний аромат і цілющі властивості петрушки забезпечили цій зелені любов кулінарів, садівників, а також народних лікарів. Петрушка настільки популярна та незамінна на столі українців, що навряд чи знайдеться людина, яка не вирощує її на своєму городі.

І правда, виростити соковиту запашну зелень петрушки досить просто, варто лише дотримуватися простих рекомендацій. Якщо все зробити правильно, можна насолоджуватися соковитою зеленню до осені.

Отже, щоб отримати гарний урожай зелені петрушки, потрібна грядка, на яку світитиме сонце протягом усього дня. Вся справа в тому, що постійна тінь гальмуватиме зростання зелені, вона стане блідою і млявою. Щоправда, в літню спеку грядки доведеться притіняти.

За 2–3 тижні ґрунт для посіву петрушки потрібно підготувати. Рекомендується на кожен квадратний метр грядки внести 3-4 кг гною або компосту, що перепрів, 100-200 г деревної золи, 1 столову ложку нітроамофоски і перекопати грунт на багнет лопати. Далі розрівняйте поверхню граблями, розбиваючи земляні грудки, і рясно пролийте ґрунт водою.

Якщо вірити місячному календарю, то найкращими днями для посадки петрушки у 2024 році є:

28 - 31 березня;

22, 24 – 27 квітня;

4, 22 – 24 травня.

При цьому садити петрушку краще вранці або на день, а від вечірнього посіву рекомендується відмовитися.

Перед посівом насіння петрушки потрібно замочити на добу теплої води. І протягом доби воду слід міняти 3-4 рази. Таким чином зелень зійде рясніша і набагато швидше.

А ось сухе насіння потрібно сіяти на глибину до 2 сантиметрів, не дуже густо, щоб паростки не затіняли один одного. Відстань між борознами має бути до 20 сантиметрів.

Важливо!

Деякі садівники висівають петрушку зигзагом, тоді рослина матиме більше вільного місця для свого росту.

Петрушка любить помірну вологу. Не слід сіяти її на місцях, де ґрунтові води знаходяться близько до поверхні.

У дощову погоду поливати петрушку не потрібно, а в суху – достатньо зволожувати грядки за день. Рекомендується лити воду по міжряддях рано-вранці або ввечері на заході сонця, не потрапляючи на листя, інакше петрушка може отримати сонячні опіки.

Залежно від сорту петрушка повністю готова до збирання через 70-90 днів з моменту сходу. Потрібно зрізати весь кущик цілком, а корінь залишити у землі — він потім випустить молоді пагони.

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