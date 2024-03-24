Если всё сделать правильно, можно наслаждаться сочной зеленью до поздней осени.

"Горсть зелени петрушки равна горсти золота" — говорили в древности. Еще бы, приятный аромат и целебные свойства петрушки обеспечили этой зелени любовь кулинаров, садоводов, а также народных лекарей. Петрушка настолько популярна и незаменима на столе украинцев, что вряд ли найдется человек, который не выращивает ее на своем огороде.

И правда, вырастить сочную душистую зелень петрушки достаточно просто, стоит лишь соблюдать простые рекомендации. Если всё сделать правильно, можно наслаждаться сочной зеленью до поздней осени.

Итак, чтобы получить хороший урожай зелени петрушки, нужна грядка, на которую будет светить солнце в течение всего дня. Все дело в том, что постоянная тень будет тормозить рост зелени, она станет бледной и вялой. Правда, в летний зной грядки придется притенять.

За 2–3 недели почву для посева петрушки нужно подготовить. Рекомендуется на каждый квадратный метр грядки внести 3–4 кг перепревшего навоза или компоста, 100–200 г древесной золы, 1 столовую ложку нитроаммофоски и перекопать грунт на штык лопаты. Далее разровняйте поверхность граблями, разбивая земляные комки, и обильно пролейте почву водой.

Если верить лунному календарю, то лучшими днями для посадки петрушки в 2024 году являются:

28 – 31 марта;

22, 24 – 27 апреля;

4, 22 – 24 мая.

При этом сажать петрушку лучше утром или в день, а от вечернего посева рекомендуется отказаться.

Перед посевом семена петрушки нужно замочить на сутки в теплой воде. И в течение суток воду следует менять 3-4 раза. Таким образом зелень взойдет обильнее и гораздо быстрее.

А вот сухие семена нужно сеять на глубину до 2 сантиметров, не слишком густо, чтобы ростки не затеняли друг друга. Расстояние между бороздами должно быть до 20 сантиметров.

Важно!

Некоторые садоводы высевают петрушку зигзагом, тогда у растения будет больше свободного места для своего роста.

Петрушка любит умеренную влагу. Не следует сеять ее на местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.

В дождливую погоду поливать петрушку не нужно, а в сухую — достаточно увлажнять грядки через день. Рекомендуется лить воду по междурядьям рано утром или вечером на закате, не попадая на листья, иначе петрушка может получить солнечные ожоги.

В зависимости от сорта петрушка полностью готова к уборке через 70–90 дней с момента всходов. Нужно срезать весь кустик целиком, а корень оставить в земле — он потом выпустит молодые побеги.

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