Розбитий посуд з давніх часів обіцяв нещастя та біди. Варто розібратися, у яких випадках це може бути так.

На сьогоднішній день посуд коштує не дуже дорого і купити його можна практично в будь-якому магазині. Саме тому коли вона в побуті б'ється, люди ставляться до цієї неприємності досить спокійно. А особливо вразливі, щоб не засмучуватись із цього приводу, кажуть знамениту фразу: "На щастя!" Ось тільки не все так просто з тим, що посуд у будинку часто б'ється.

І справді, психологи кажуть, що завжди варто пам'ятати про те, що речі, які "живуть" поряд з людиною, "наживаються" енергією конкретного будинку і відчувають, часом краще за нас самих, що в житті щось йде не так.

Так, якщо в будинку часто б'ється посуд, значить, у житті людини настали переломні часи: треба щось змінювати, переходячи від одного – старого – етапу до іншого – нового. Цей процес не завжди буває легким та безболісним, але через нього обов'язково доведеться пройти.

І справді, розбитий посуд дуже часто є символом пропущених можливостей або помилок.

До речі, якщо посуд постійно б'є один і той же член сім'ї, то, можливо, це дія псування чи пристріту, накладених на нього.

А ось посуд, що самостійно падає і б'ється, говорить про дуже негативну енергетику в будинку. Як правило, таке відбувається в будинку, де люди постійно лаються, конфліктують, багато кричать і перебувають у пригніченому стані.

Дуже важливо, коли б'ється посуд, звертати увагу на те, хто його розбив.

Так, якщо посуд постійно б'ється у заміжньої жінки, то швидше за все це знак, що її чоловік завів коханку. У цьому випадку їй потрібно вибрати найбільший уламок і з силою наступити на нього лівою ногою, ніби знищуючи суперницю.

Те саме означає, якщо одружений чоловік розіб'є чашку - йому необхідно побоюватися зради дружини.

А ось молодим незаміжнім жінкам розбита тарілка може вказувати на те, що найближчим часом вони зустрінуть заможну людину, з якою довго житимуть у коханні та злагоді.

Якщо ж тарілка випадково розбилася напередодні Нового року чи Різдвяних свят, то наступного року можна розраховувати на те, що не будуть проблем зі здоров'ям, а успіх супроводжуватиме у всьому.

Розбити тарілку у визначений день:

понеділок – на щастя;

– на щастя; вівторок – до прибутку та хороших новин;

– до прибутку та хороших новин; середовище – до неприємностей;

– до неприємностей; четвер – до дрібних негараздів;

– до дрібних негараздів; п'ятниця – сприятливий знак;

– сприятливий знак; субота – до гостей;

– до гостей; неділя – до миру та щастя.

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