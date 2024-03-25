Разбитая посуда с древних времен сулила несчастья и беды. Стоит разобраться, в каких случаях это действительно может быть так.

На сегодняшний день посуда стоит не очень дорого и купить ее можно практически в любом магазине. Именно поэтому когда она в быту бьется, то люди относятся к этой неприятности довольно спокойно. А особо впечатлительные, чтобы не расстраиваться по этому поводу, говорят знаменитую фразу: "На счастье!" Вот только не все так просто с тем, что посуда в доме бьется часто.

И правда, психологи говорят, что всегда стоит помнить о том, что вещи, которые "живут" рядом с человеком, "напитываются" энергией конкретного дома и чувствуют, порой лучше нас самих, что в жизни что-то идет не так.

Так, если в доме часто бьется посуда, значит, в жизни человека настали переломные времена: нужно что-то менять, переходя от одного - старого - этапа к другому - новому. Этот процесс не всегда бывает легким и безболезненным, но через него обязательно придется пройти.

И правда, разбитая посуда очень часто является символом пропущенных возможностей или совершенных ошибок.

Кстати, если посуду постоянно бьет один и тот же член семьи, то, возможно, это действие порчи или сглаза, наложенных на него.

А вот самостоятельно падающая и бьющаяся посуда говорит об очень негативной энергетике в доме. Как правило, такое происходит в доме, где люди постоянно ругаются, конфликтуют, много кричат и находятся в подавленном состоянии.

Очень важно, когда бьется посуда, обращать внимание на то, кто ее разбил.

Так, если посуда постоянно бьется у замужней женщины, то, скорее всего, это знак, что ее муж завел любовницу. В этом случае ей нужно выбрать самый большой осколок и с силой наступить на него левой ногой, как бы уничтожая соперницу.

То же самое означает, если женатый мужчина разобьет чашку - ему необходимо опасаться измены со стороны жены.

А вот молодым незамужним женщинам разбитая тарелка может указывать на то, что в ближайшее время они встретят состоятельного человека, с которым будут долго жить в любви и согласии.

Если же тарелка случайно разбилась в преддверии Нового года или Рождественских праздников, то в следующем году можно рассчитывать на то, что будут отсутствовать проблемы со здоровьем, а удача будет сопровождать во всем.

Разбить тарелку в определенный день:

понедельник – к счастью;

– к счастью; вторник – к прибыли и хорошим новостям;

– к прибыли и хорошим новостям; среда – к неприятностям;

– к неприятностям; четверг – к мелким неурядицам;

– к мелким неурядицам; пятница - благоприятный знак;

- благоприятный знак; суббота – к гостям;

– к гостям; воскресенье – к миру и счастью.

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