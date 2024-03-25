На сегодняшний день посуда стоит не очень дорого и купить ее можно практически в любом магазине. Именно поэтому когда она в быту бьется, то люди относятся к этой неприятности довольно спокойно. А особо впечатлительные, чтобы не расстраиваться по этому поводу, говорят знаменитую фразу: "На счастье!" Вот только не все так просто с тем, что посуда в доме бьется часто.
И правда, психологи говорят, что всегда стоит помнить о том, что вещи, которые "живут" рядом с человеком, "напитываются" энергией конкретного дома и чувствуют, порой лучше нас самих, что в жизни что-то идет не так.
Так, если в доме часто бьется посуда, значит, в жизни человека настали переломные времена: нужно что-то менять, переходя от одного - старого - этапа к другому - новому. Этот процесс не всегда бывает легким и безболезненным, но через него обязательно придется пройти.
И правда, разбитая посуда очень часто является символом пропущенных возможностей или совершенных ошибок.
Кстати, если посуду постоянно бьет один и тот же член семьи, то, возможно, это действие порчи или сглаза, наложенных на него.
А вот самостоятельно падающая и бьющаяся посуда говорит об очень негативной энергетике в доме. Как правило, такое происходит в доме, где люди постоянно ругаются, конфликтуют, много кричат и находятся в подавленном состоянии.
Очень важно, когда бьется посуда, обращать внимание на то, кто ее разбил.
Так, если посуда постоянно бьется у замужней женщины, то, скорее всего, это знак, что ее муж завел любовницу. В этом случае ей нужно выбрать самый большой осколок и с силой наступить на него левой ногой, как бы уничтожая соперницу.
То же самое означает, если женатый мужчина разобьет чашку - ему необходимо опасаться измены со стороны жены.
А вот молодым незамужним женщинам разбитая тарелка может указывать на то, что в ближайшее время они встретят состоятельного человека, с которым будут долго жить в любви и согласии.
Если же тарелка случайно разбилась в преддверии Нового года или Рождественских праздников, то в следующем году можно рассчитывать на то, что будут отсутствовать проблемы со здоровьем, а удача будет сопровождать во всем.
Разбить тарелку в определенный день:
- понедельник – к счастью;
- вторник – к прибыли и хорошим новостям;
- среда – к неприятностям;
- четверг – к мелким неурядицам;
- пятница - благоприятный знак;
- суббота – к гостям;
- воскресенье – к миру и счастью.
Читайте также:
Лучше от них избавиться: какие деревья на даче приносят беды и несчастья
Почему нельзя ложиться спать во время заката: что говорят приметы и чем это опасно
Что значит, если в доме завелся паук: что говорят народные приметы