Екран є частиною смартфона, до якої користувач торкається постійно. Як виявилося, деякі користувачі не знають, як правильно протирати та дезінфікувати свій смартфон.

Чим інтенсивніше людина використовує смартфон , тим більше на ньому накопичується бруд. Особливо чутливий до накопичення пилу та відбитків пальців екран гаджета, внаслідок чого знижується читабельність та псується зовнішній вигляд. Як виявилося, коштів, щоб повернути привабливість і чистоту пристрою дуже багато, але не всі з них безпечні для дисплея.

Всі погодяться, що враження від акуратного блискучого гаджета куди приємніше, ніж від покритого пилом. При цьому бажання дезінфекувати та очистити екран смартфона від плям і пилу дуже часто призводить деяких користувачів до несподіваних рішень.

Наприклад, побачивши бруду на екрані смартфона не варто відразу відкривати упаковку вологих серветок . Мало того, що вони часто викликають корозію, так ще й спирт у складі може зіпсувати захисне скло гаджета.

І справді, спирт найкраще знімає відбитки, прибирає бруд і дезінфікує поверхню, але це лише візуальний ефект. Згодом спирт руйнує олеофобне покриття дисплея, роблячи його більш чутливим до подряпин та забруднення. Це стосується чистого спирту і всіх спиртовмісних засобів: вологих серветок, антисептиків, дезінфікуючих розчинів.

Такі рідини, як перекис водню або хлоргексидин також можуть пошкодити захист екрана. Навіть спиртовмісний антисептик як правильно недостатньо делікатний для такої частини смартфона, як дисплей. До того ж вони можуть залишати на ньому помітні розлучення.

Ще однією забороненою речовиною для екрану смартфона є оцет . Варто пам'ятати, що хоч цей засіб і вважається дуже ефективним у побутовому прибиранні будинку, проте для екрана телефону він може бути згубним. Так, перед тим, як вкотре змочувати ганчірочку цим чудо-засобом, необхідно подумати про те, що оцет - це в першу чергу кислота, якій ніжний екран точно не зрадіє.

Також варто забути і про весь асортимент домашньої побутової хімії для протирання екрана смартфона. Подібні засоби призначені для скляних поверхонь, але не для надтонкого та чутливого дисплея. Агресивні речовини, що містяться в них, шкодять екрану, поступово роз'їдаючи його поверхню.

Також слід зазначити, що подряпини на екрані можуть з'явитися через використання таких текстильних матеріалів як джинсова або інша груба тканина.

Не слід намагатися забрати пил і за допомогою стисненого повітря. Такі дії становлять небезпеку для внутрішніх електронних компонентів смартфона.

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