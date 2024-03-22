Экран является частью смартфона, к которой пользователь прикасается постоянно. Как оказалось, некоторые пользователи не знают, как правильно протирать и дезинфицировать свой смартфон.

Чем интенсивнее человек использует смартфон, тем больше на нем скапливается грязь. Особенно чувствителен к накоплению пыли и отпечатков пальцев экран гаджета, в результате чего снижается читабельность и портится внешний вид. Как оказалось, средств чтобы вернуть привлекательность и чистоту устройству очень много, но не все из них безопасны для дисплея.

Все согласятся, что впечатления от аккуратного сверкающего гаджета куда приятнее, чем от покрытого пылью. При этом желание дезинфецировать и очистить экрана смартфона от пятен и пыли очень часто приводит некоторых пользователей к неожиданным решениям.

Например, при виде грязи на экране смартфона не стоит сразу открывать упаковку влажных салфеток. Мало того, что они часто вызывают коррозию, так еще и спирт в их составе может подпортить защитное стекло гаджета.

И правда, спирт лучше всего снимает отпечатки, убирает грязь и дезинфицирует поверхность, но это лишь визуальный эффект. Со временем спирт разрушает олеофобное покрытие дисплея, делая его более чувствительным к царапинам и загрязнениям. Это относится к чистому спирту и ко всем спиртосодержащим средствам: влажным салфеткам, антисептикам, дезинфицирующим растворам.

Такие жидкости, как перекись водорода или хлоргексидин, также могут повредить защиту экрана. Даже спиртосодержащий антисептик как правильно недостаточно деликатен для такой части смартфона, как дисплей. К тому же, они могут оставлять на нем заметные разводы.

Еще одним запрещенным веществом для экрана смартфона является уксус. Стоит помнить, что хоть это средство и считается очень эффективным в бытовой уборке дома, однако для экрана телефона оно может быть губительным. Так, перед тем, как в очередной раз смачивать тряпочку этим чудо-средством, нужно задуматься о том, что уксус – это в первую очередь кислота, которой нежный дисплей точно не обрадуется.

Также стоит забыть и обо всем ассортименте домашней бытовой химии для протирания экрана смартфона. Подобные средства предназначены для стеклянных поверхностей, но не для сверхтонкого и чувствительного дисплея. Агрессивные вещества, содержащиеся в них, вредят экрану, постепенно разъедая его поверхность.

Также следует отметить, что царапины на экране могут появиться и из-за использования таких текстильных материалов как джинсовая или другая грубая ткань.

Не следует пытаться убрать пыль и с помощью сжатого воздуха. Такие действия несут опасность для внутренних электронных компонентов смартфона.

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