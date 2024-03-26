Якщо екран раптом несподівано потьмянів і вже не дотягує до пікових показників яскравості, то потрібно розглянути відразу кілька причин для цієї проблеми.

Періодично користувачі смартфонів можуть зіткнутися з проблемою змін яскравості екрану, хоча ще донедавна він виглядав інакше або налаштування були іншими. Дуже важливо мати достатню яскравість екрану, щоб добре бачити на ньому текст, відео та мати повну можливість нормально користуватися технікою.

Якщо екран раптом несподівано потьмянів і вже не дотягує до пікових показників яскравості, то потрібно розглянути відразу кілька найімовірніших і очевидних причин виникнення проблеми.

Насамперед потрібно просто перевірити автояскравість. Можливо, датчик освітленості, який регулює яскравість екрана, вважав, що для комфортної роботи буде достатньо 50%. Іноді навіть при виключенні зі шторки повідомлень автояскравості вона продовжує змінюватися. Тоді слід зайти у глибинні налаштування.

Перейдіть до "Налаштування" - "Екран і яскравість"; У вікні відключіть пункт «Авто»; також перевірте всі додаткові параметри яскравості для програм.

Якщо не допомогло, перевірте, чи увімкнено нічний режим: він повинен бути вимкнений, тому що теплі кольори менш яскраві, ніж холодні. Рекомендується перевірити яскравість відразу з кількох сценаріїв використання: відео, фото, ігри, робота з додатками та просто взаємодія з інтерфейсом.

Іноді причина, через яку яскравості екрану банально не вистачає, полягає або в розрядці акумулятора, але тоді його потрібно просто зарядити, або в режимі енергозбереження. Навіть якщо ви викрутили яскравість на максимум, він все одно може трохи урізати її з метою економії ресурсу акумулятора. У цьому випадку єдиний варіант виправити ситуацію – відключити режим енергозбереження.

Однак у прошивках деяких смартфонів необхідно додати яскравість вручну. Швидше за все це дасть додаткові 10-15% яскравості. Але пам'ятайте, що автономність смартфона в цьому випадку може впасти на 10-15%.

Також можливо яскравість екрану вашого смартфона занадто мала, а, можливо, особливості вашого зору вимагають, щоб зображення було яскравішим. Іноді проблема може бути в самому екрані або захисному склі, перевірте ці варіанти. Не забувайте, що завжди можна протестувати смартфон у сервісному центрі.

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