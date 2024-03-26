Если же экран вдруг неожиданно потускнел и уже не дотягивает до пиковых показателей яркости, то нужно рассмотреть сразу несколько причин для данной проблемы.

Периодически пользователи смартфонов могут столкнуться с проблемой изменений яркости экрана, хотя еще до недавнего времени он выглядел иначе или настройки были другими. Очень важно иметь достаточную яркость экрана, чтобы хорошо видеть на нем текст, видео и иметь полную возможность нормально пользоваться техникой.

Если же экран вдруг неожиданно потускнел и уже не дотягивает до пиковых показателей яркости, то нужно рассмотреть сразу несколько самых вероятных и очевидных причин возникновения проблемы.

Прежде всего нужно просто проверить автояркость. Возможно, датчик освещённости, который регулирует яркость экрана, счел, что для комфортной работы будет достаточно и 50%. Иногда даже при выключении из шторки уведомлений автояркости она продолжает меняться. Тогда следует зайти в глубинные настройки.

Перейдите в «Настройки» — «Экран и яркость»; В открывшемся окне отключите пункт «Авто»; также проверьте все дополнительные настройки яркости для приложений.

Если не помогло, проверьте включен ли ночной режим: он должен быть отключён, потому что тёплые цвета менее ярки, чем холодные. Рекомендуется проверить яркость сразу с нескольких сценариях использования: видео, фото, игры, работа с приложениями и просто взаимодействие с интерфейсом.

Иногда причина, по которой яркости экрана банально не хватает, заключается либо в разрядке аккумулятора, но тогда его нужно просто зарядить, либо в работе режима энергосбережения. Даже если вы выкрутили яркость на максимум, он всё равно может немного её урезать в целях экономии ресурса аккумулятора. В этом случае единственный вариант исправить ситуацию – это отключить режим энергосбережения.

Однако в прошивках некоторых смартфонов необходимо добавить яркость вручную. Скорее всего, это даст дополнительные 10-15% яркости. Но помните, что автономность смартфона в этом случае может упасть на те же 10-15%.

Также возможно яркость экрана вашего смартфона слишком мала, а, возможно, особенности вашего зрения требуют, чтобы изображение было поярче. Иногда проблема может быть в самом экране или же защитном стекле, проверьте данные варианты. Не забывайте, что всегда можно протестировать смартфон в сервисном центре.

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