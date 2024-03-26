Завдяки цьому посібнику ви зможете успішно вирощувати ароматну петрушку та кріп на своєму городі.

Досвідчені агрономи чудово знають, що вирощування петрушки та кропу у відкритому ґрунті в Україні – процес зовсім нескладний. Так, вони вирішили поділитися своїм досвідом і дали кілька рекомендацій щодо посіву та догляду за зеленню.

Повідомляється, що в Україні петрушку зазвичай сіють у березні та квітні після того, як земля трохи прогріється. Ідеально підходить початок-середина квітня. Це пов'язано з тим, що петрушка може переносити низькі температури та морози.

До того ж, деякі садівники дотримуються місячного календаря при посадці рослин. До сприятливих днів для посіву зелені у 2024 році відносяться 1–3, 23–26, 28–31 березня, 22, 24–27 квітня, 4, 22–24 травня.

Перед посадкою обов'язково замочіть насіння петрушки чи кропу у питній воді. Підготуйте посадкову грядку, додавши до ґрунту добрива (наприклад, перегній або компост).

Після цього вмішайте пісок або торф, розпушіть грунт, добре полийте і створіть ряди для сівби на відстані приблизно 15-20 см один від одного. Потім просто посадіть насіння на глибину приблизно 1-2 см.

Після сходів поливайте рослини в міру необхідності. Проріжте петрушку (або кріп), щоб звільнити місце для зростання, і регулярно видаляйте бур'яни. Важливо поливати грядку увечері. Якщо ґрунт був добрив перед посівом, додаткові добрива можуть не знадобитися.

Важливо відзначити, що зелень можна збирати у будь-який час у міру її дозрівання.

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