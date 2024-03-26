Благодаря этому руководству вы сможете успешно выращивать ароматную петрушку и укроп на своем огороде.

Опытные агрономы прекрасно знают, что выращивание петрушки и укропа в открытом грунте в Украине – процесс совсем несложный. Да, они решили поделиться своим опытом и дали несколько рекомендаций по посеву и уходу за зеленью.

Сообщается, что в Украине петрушку обычно сеют в марте и апреле, после того как земля немного прогреется. Идеально подходит начало-середина апреля. Это связано с тем, что петрушка может переносить низкие температуры и морозы.

К тому же некоторые садоводы придерживаются лунного календаря при посадке растений. К благоприятным дням для посева зелени в 2024 году относятся 1–3, 23–26, 28–31 марта, 22, 24–27 апреля, 4, 22–24 мая.

Перед посадкой обязательно замочите семена петрушки или укропа в воде. Подготовьте посадочную грядку, добавив в почву удобрения (например, перегной или компост).

После этого вмешайте песок или торф, разрыхлите почву, хорошо полейте и создайте ряды для посева на расстоянии примерно 15–20 см друг от друга. Затем просто посадите семена на глубину примерно 1–2 см.

Уже после всходов поливайте растения по мере необходимости. Прореживайте петрушку (или укроп), чтобы освободить место для роста, и регулярно удаляйте сорняки. Важно поливать грядку вечером. Если почва была удобрена перед посевом, дополнительные удобрения могут не потребоваться.

Важно отметить, что зелень можно собирать в любое время по мере ее созревания.

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