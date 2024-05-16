Український хліб подорожчав, що відображається на цінах в магазинах країни. Відповідно до звіту Національного банку про інфляцію у квітні 2024, опублікованого у виданні Agroperspectiva, ця тенденція пояснюється кількома факторами.

Згідно зі звітом, зростання цін на хліб головним чином обумовлене двома ключовими причинами:

Збільшення витрат бізнесу на оплату праці. Вичерпання запасів якісної сировини.

Інші борошняні вироби підвищуються у вартості менш активно через зменшення витрат на сировину виробниками.

Зазначається, що цей тренд має позитивний вплив на інші товари. Наприклад, це призвело до подальшого зниження цін на соняшникову олію та олійні продукти і сповільнило зростання цін на м'ясні продукти через зменшення тиску на витрати бізнесу у зв'язку з подешевшанням кормів.

У той же час, темп підвищення цін на оброблені продукти прискорився до 5,5% у річному вимірі, частково через блокаду західних кордонів. Це призвело до зростання цін на масло, м'які сири та імпортні товари, такі як шоколад, кава і оливкова олія.

Серед ключових причин зростання цін на хліб ринкові учасники вказують на такі:

Нові ціни на зерно. Вартість логістики. Ціни на енергоносії.

За словами видання, у виробництві хліба значну частку складають витрати на енергію, тому зі зростанням тарифів на електроенергію ціни на хліб традиційно зростають. Додатковою проблемою є дефіцит робочої сили, оскільки частина працівників пішла на війну або виїхала за кордон, особливо жінки.

Щодо цін, згідно з Державною службою статистики за перший квартал 2024 року:

Ціна хліба пшеничного з вищого ґатунку борошна становить 44,89 грн/кг. Ціна хліба пшеничного з першого ґатунку борошна - 36,38 грн/кг. Ціна хліба житнього або житньо-пшеничного - 37,54 грн/кг. Ціна батона - 23,28 грн за 500 грам.

За відомостями Agroperspectiva, ціни на хліб подвоїлися за останні п'ять років. Наприкінці 2019 року ціни становили:

Хліб пшеничний з вищого ґатунку борошна - 22,2 грн/кг. Хліб пшеничний з першого ґатунку борошна - 19,58 грн/кг. Хліб житній або житньо-пшеничний - 20,74 грн/кг.

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