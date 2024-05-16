Украинский хлеб подорожал, что отражается на ценах в магазинах страны. Согласно отчету Национального банка об инфляции в апреле 2024 года, опубликованном в издании Agroperspectiva, эта тенденция объясняется несколькими факторами.

Согласно отчету, рост цен на хлеб главным образом обусловлен двумя ключевыми причинами:

Увеличение издержек бизнеса на оплату труда. Исчерпание запасов качественного сырья.

Остальные мучные изделия повышаются в стоимости менее активно из-за уменьшения затрат на сырье производителями.

Отмечается, что этот тренд оказывает положительное влияние на другие товары. К примеру, это привело к дальнейшему снижению цен на подсолнечное масло и масличные продукты и замедлило рост цен на мясные продукты из-за уменьшения давления на расходы бизнеса в связи с удешевлением кормов.

В то же время темп повышения цен на обработанные продукты ускорился до 5,5% в годовом исчислении, частично из-за блокады западных границ. Это привело к росту цен на масло, мягкие сыры и импортные товары, такие как шоколад, кофе и оливковое масло.

Среди ключевых причин роста цен на хлеб рыночные участники указывают на следующие:

Новые цены на зерно. Стоимость логистики. Цены на энергоносители.

По словам издания, в производстве хлеба значительную часть составляют расходы на энергию, поэтому с ростом тарифов на электроэнергию цены на хлеб традиционно растут. Дополнительной проблемой является дефицит рабочей силы, поскольку часть работников ушла на войну или уехала за границу, особенно женщины.

Относительно цен согласно Государственной службе статистики за первый квартал 2024 года:

Цена хлеба пшеничного из высшего сорта муки составляет 44,89 грн/кг. Цена хлеба пшеничного из первого сорта муки – 36,38 грн/кг. Цена хлеба ржаного или ржано-пшеничного – 37,54 грн/кг. Цена батона – 23,28 грн за 500 грамм.

По сведениям Agroperspectiva, цены на хлеб удвоились за последние пять лет. В конце 2019 года цены составляли:

Хлеб пшеничный из высшего сорта муки – 22,2 грн/кг. Хлеб пшеничный из первого сорта муки – 19,58 грн/кг. Хлеб ржаной или ржано-пшеничный – 20,74 грн/кг.

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