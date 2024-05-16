Кожному з нас необхідно час від часу прати пухові ковдри, щоб повни залишалися свіжими, чистими та комфортними. Ось поради, які допоможуть вам у цьому процесі:
Як прати пухові ковдри
Спочатку зніміть ковдру та перевірте, чи немає плям на підодіяльнику. Якщо вони є, обробіть пляму перед тим, як вставляти ковдру в пральну машину. Перш ніж випрати пухову ковдру, перевірте етикетку щодо догляду за спеціальними вказівками. Потім додайте делікатний пральний порошок і ковдру та запустіть цикл прання об’ємних речей/простирадл. На завершення висушіть пухову ковдру на слабкому вогні та повторюйте, доки вона повністю не висохне. Продовжуйте читати, щоб отримати детальну покрокову інструкцію щодо тог, як прати пухові ковдри.
Крок 1. Перевірте наявність плям
Подібно до інших ковдр, важливо перевіряти пухові ковдри на наявність плям перед пранням. Якщо ви виявили пляму після зняття підодіяльника, намочіть це місце та попередньо обробіть його м’яким миючим засобом. Протріть пляму вологою тканиною та ще раз промокніть це місце, щоб видалити її. Повторюйте ці дії , доки пляма не зникне.
Крок 2: Вставте ковдру та додайте миючий засіб
Переконайтеся, що ваша пральна машина достатньо велика, а потім вставте пухову ковдру. Ваша ковдра повинна займати не більше ¾ площі вашої пральної машини, щоб у ній було місце для ворушіння та перекидання. Використовуйте м’який миючий засіб без запаху, щоб прати пухові ковдри.
Крок 3: Виберіть цикл прання
Якщо у вашій пральній машині є така опція, виберіть цикл «об’ємні/простирадла» для прання пухової ковдри; в іншому випадку виберіть делікатний варіант. Щоб вибрати правильну температуру, зверніться до посібника з догляду за речами.
Крок 4. Висушіть пухову ковдру
Перевіривши етикетку догляду, щоб визначити правильні параметри сушіння, помістіть ковдру в сушильну машину. Потім встановіть сушильну машину на низький нагрів/запустіть. У середині циклу зніміть ковдру та гарненько струсіть її. Потім помістіть його назад у сушарку та завершіть цикл. Повторюйте, доки ковдра не висохне.
Ось і все, тепер ви знаєте, як правильно прати пухові ковдри!