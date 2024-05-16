Кожному з нас необхідно час від часу прати пухові ковдри, щоб повни залишалися свіжими, чистими та комфортними. Ось поради, які допоможуть вам у цьому процесі:

Як прати пухові ковдри

Спочатку зніміть ковдру та перевірте, чи немає плям на підодіяльнику. Якщо вони є, обробіть пляму перед тим, як вставляти ковдру в пральну машину. Перш ніж випрати пухову ковдру, перевірте етикетку щодо догляду за спеціальними вказівками. Потім додайте делікатний пральний порошок і ковдру та запустіть цикл прання об’ємних речей/простирадл. На завершення висушіть пухову ковдру на слабкому вогні та повторюйте, доки вона повністю не висохне. Продовжуйте читати, щоб отримати детальну покрокову інструкцію щодо тог, як прати пухові ковдри.