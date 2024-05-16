Каждому из нас необходимо время от времени стирать пуховые одеяла, чтобы полнолуния оставались свежими, чистыми и комфортными. Вот советы, которые помогут вам в этом процессе:

Как стирать пуховые одеяла

Сначала снимите одеяло и проверьте, нет ли пятен на пододеяльнике. Если они есть, обработайте пятно, прежде чем вставлять одеяло в стиральную машину. Прежде чем постирать пуховое одеяло, проверьте этикетку по уходу за специальными указаниями. Затем добавьте деликатный стиральный порошок и одеяло и запустите цикл стирки объемных вещей/простыней. В завершение высушите пуховое одеяло на слабом огне и повторяйте, пока оно полностью не высохнет. Продолжайте читать, чтобы получить подробную пошаговую инструкцию относительно того, как стирать пуховые одеяла.