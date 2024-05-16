Каждому из нас необходимо время от времени стирать пуховые одеяла, чтобы полнолуния оставались свежими, чистыми и комфортными. Вот советы, которые помогут вам в этом процессе:
Как стирать пуховые одеяла
Сначала снимите одеяло и проверьте, нет ли пятен на пододеяльнике. Если они есть, обработайте пятно, прежде чем вставлять одеяло в стиральную машину. Прежде чем постирать пуховое одеяло, проверьте этикетку по уходу за специальными указаниями. Затем добавьте деликатный стиральный порошок и одеяло и запустите цикл стирки объемных вещей/простыней. В завершение высушите пуховое одеяло на слабом огне и повторяйте, пока оно полностью не высохнет. Продолжайте читать, чтобы получить подробную пошаговую инструкцию относительно того, как стирать пуховые одеяла.
Шаг 1. Проверьте наличие пятен
Подобно другим одеялам, важно проверять пуховые одеяла на наличие пятен перед стиркой. Если вы обнаружили пятно после снятия пододеятеля, намочите это место и предварительно обработайте его мягким моющим средством. Протрите пятно влажной тканью и снова промокните это место, чтобы удалить его. Повторяйте эти действия до тех пор , пока пятно не исчезнет.
Шаг 2: Вставьте одеяло и добавьте моющее средство
Убедитесь, что ваша стиральная машина достаточно велика , а затем вставьте пуховое одеяло. Ваше одеяло должно занимать не более ¾ площади вашей стиральной машины, чтобы в ней было место для шевеления и опрокидывания. Используйте мягкое моющее средство без запаха, чтобы стирать пуховые одеяла.
Шаг 3: Выберите цикл стирки
Если в вашей стиральной машине есть такая опция, выберите цикл «объемные/простыни» для стирки пухового одеяла; в противном случае выберите щекотливый вариант. Чтобы выбрать правильную температуру, обратитесь к руководству по уходу за вещами.
Шаг 4. Высушите пуховое одеяло
Проверив этикетку, чтобы определить правильные параметры сушки, поместите одеяло в сушильную машину. Затем установите сушильную машину на низкий нагрев/запустите. В середине цикла снимите одеяло и хорошенько стряхните его. Затем поместите его обратно в сушилку и завершите цикл. Повторяйте, пока одеяло не высохнет.
Вот и все, теперь вы знаете, как правильно стирать пуховые одеяла!