Зазвичай, відмітка у військовому квитку ставиться лише тоді, коли призовник визнаний повністю непридатним до служби, що встановлюється за результатами медичного огляду військово-лікарської комісії (ВЛК). Юрист Євгеній Пирожок пояснює, що така відмітка фіксує результати огляду і зазвичай не вказує на отримання відстрочки.

"З огляду на те, що законодавство не визначає чіткої форми документів та відміток, які повинні бути внесені у військовий квиток, важливо розуміти, що варіанти можуть варіюватися, залежно від практики конкретного військкомату та обставин конкретного випадку", – відзначає він.

Індивідуальна ситуація та можливість узгодження з військкоматом є ключовими. Пирожок підкреслює, що існує певна практика, коли призовники успішно досягають узгодження щодо внесення відміток у військовий квиток, проте ця практика не є стандартною і може варіюватися в кожному конкретному випадку.

Також слід зазначити, що відмітки про військовий облік розташовуються на 25-й сторінці військового квитка, тоді як службові відмітки можна знайти на сторінках 26-28.

Відмітки у військовому квитку здійснюють посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, а також підрозділів Служби зовнішньої розвідки України), відповідальних за ведення та видачу цих документів.

Джерело: ТСН.

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