Обычно отметка в военном билете ставится только тогда, когда призывник признан полностью непригодным к службе, устанавливаемой по результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссии (ВЛК). Юрист Евгений Пирожок объясняет, что такая отметка фиксирует результаты осмотра и обычно не указывает на получение отсрочки.

"Учитывая, что законодательство не определяет четкую форму документов и отметок, которые должны быть внесены в военный билет, важно понимать, что варианты могут варьироваться, в зависимости от практики конкретного военкомата и обстоятельств конкретного случая", – отмечает он.

Индивидуальная ситуация и возможность согласования с военкоматом являются ключевыми. Пирожок подчеркивает, что существует определенная практика, когда призывники успешно достигают согласования по внесению отметок в военный билет, однако эта практика не является стандартной и может варьироваться в каждом конкретном случае.

Также следует отметить, что отметки о военном учете размещаются на 25-й странице военного билета, тогда как служебные отметки можно найти на страницах 26-28.

Отметки военном билете осуществляют должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (соответствующего подразделения Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины, а также подразделений Службы внешней разведки Украины), ответственных за ведение и выдачу этих документов.

Источник: ТСН.

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