Окупанти можуть активізувати свої дії на ще одній ділянці фронту на Харківщині, готується нова хвиля евакуації.

Існують ризики, що росіяни, продовжуючи наступ на Харківщині, можуть активізувати свої дії на Золочівському напрямку, пише Politeka.net.

В Харківській ОВА підкреслили, що Росія готує наступ, тож вживаються заходи щодо евакуації населення.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що Росія не полишає спроб просунутися вглиб Харківської області. У Вовчанську тривають вуличні бої.

Згідно зі звітом Харківської ОВА, на Харківському напрямку відбулося сім нових бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ.

«У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована», - запевнили в ОВА.

Наступ на Харківщині.

На Купʼянському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

«На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського», - йдеться у звіті Харківської ОВА.

Додамо, що також з’явилася інформація, що через великі втрати у Харківській області ворог може залучити до бойових дій строковиків. Про це повідомили представники партизанського руху "АТЕШ" з посиланням на свого агента у російській 18-й мотострілецькій дивізії.

"Усі чули про втрати в дивізії і розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляється, що цілі роти були знищені під час штурмів Вовчанська. Тому така інформація сприймається військовими без ентузіазму. Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт зі збройними силами", - йдеться у повідомленні «АТЕШ».

Наступ на Харківщині.

Також зазначимо, що зараз в наступі на Харківщині росіяни роблять ставку на використання піхотних груп. Речник Національної гвардії України Руслан Музичук, пояснюючи таку тактику ворога, нагадав, що на початку наступу на Харківщині росіяни втратили значну кількість техніки.

"Після того, враховуючи місцевість та втрати в бронетехніці, противник почав більше використовувати саме групи піхоти. Наші бійці відзначають, що це групи до 10-20 чоловік, проте значного використання бронетехніки не спостерігається», - повідомив речник НГУ.

Натомість, за його словами, на Лиманському та Куп'янському напрямках та біля Часового Яру характеризується використання танкових підрозділів або застосування механізованих колон.

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