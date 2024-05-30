Оккупанты могут активизировать свои действия на еще одном участке фронта в Харьковской области, готовится новая волна эвакуации.

Есть риски, что россияне, продолжая наступление на Харьковщине, могут активизировать свои действия на Золочевском направлении, пишет Politeka.net.

В Харьковской ОВА подчеркнули, что Россия готовит наступление, поэтому принимаются меры по эвакуации населения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что Россия не оставляет попыток продвинуться в глубь Харьковской области. В Волчанске продолжаются уличные бои.

Согласно отчету Харьковской ОВА, на Харьковском направлении произошло семь новых боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбиты четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанск.

«В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага у села Старица. Ситуация контролируемая», - заверили в ОВА.

Наступление на Харьковщине.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

"В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского", - говорится в отчете Харьковской ОВА.

Добавим, что также появилась информация, что из-за больших потерь в Харьковской области враг может привлечь к боевым действиям срочников. Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ" со ссылкой на своего агента в российской 18-й мотострелковой дивизии.

"Все слышали о потерях в дивизии и понимают, что шансов выжить, участвуя в войне, практически нет. Сообщается, что целые роты были уничтожены во время штрмов Волчанска. поэтому такая информация воспринимается военными без энтузиазма. Только единицы военнослужащих срочной службы соглашаются заключать контракт с вооруженными силами", - говорится в сообщении АТЕШ.

Наступление на Харьковщине.



Также отметим, что сейчас в наступлении в Харьковской области россияне делают ставку на использование пехотных групп. Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, объясняя такую ​​тактику врага, напомнил, что в начале наступления на Харьковщине россияне потеряли значительное количество техники.

"После того, учитывая местность и потери в бронетехнике, противник начал больше использовать именно группы пехоты. Наши бойцы отмечают, что это группы до 10-20 человек, однако значительного использования бронетехники не наблюдается", - сообщил представитель НГУ.

По его словам, на Лиманском и Купянском направлениях и возле Часового Яра характеризуется использование танковых подразделений или применение механизированных колонн.

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