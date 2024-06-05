Про закінчення війни в Україні в 2024-му році мріють мільйони людей, з’явився новий прогноз, чи стане найзаповітніше бажання реальністю.

Своїми прогнозами щодо закінчення війни в 2024-му році діляться військові експерти, генерали, військовослужбовці ЗСУ, західні аналітики і політики.

На думку деяких, у 2024-му році війна в Україні не закінчиться однак буде дійсно вже завершальна фаза, інші ж вважають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки.

Чи закінчиться війна в Україні в 2024-му році.

Свої прогнози, чи закінчиться війна в Україні в 2024-му році дають і астрологи, ясновидці, мольфари.

Так, ясновидиця Аполлінарія передбачає, що Україна наближається «до світла в кінці тунелю».

«Ми наближаємося до того, що буде зрозуміло, до якої точки домовляться і на якій підставі припиняться смерті людей. Це припинення пусків ракет, вибухів. Не одразу припинення прифронтових якихось зон, це буде поступова історія…», - озвучила свій прогноз ясновидиця.

На думку Аполлінарії, від осені, від жовтня цього року, почнуться зрушення в цей бік.

Чи закінчиться війна в Україні в 2024-му році.

У свою чергу мольфар Макс Гордєєв заявив, що в 2024-му році війна в Україні не закінчиться. Більш того, до закінчення війни в Україні взагалі ще далеко. А у найближчі місяці очікується посилення бойових дій.

«Політична та військова ситуація в Росії, а також ступінь міжнародної підтримки України будуть ключовими факторами, що визначають тривалість конфлікту", - сказав Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

Мольфар підкреслив, що наймовірніше Україна продовжить боротьбу за свої території і у 2025-му році.

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