Об окончании войны в Украине в 2024-м году мечтают миллионы людей, появился новый прогноз, станет ли самое заветное желание реальностью.

Своими прогнозами относительно окончания войны в 2024-м году делятся военные эксперты, генералы, военнослужащие ВСУ, западные аналитики и политики.

По мнению некоторых, в 2024-м году война в Украине не закончится, однако будет действительно уже завершающая фаза, другие же считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться по меньшей мере еще два года.

Закончится ли война в Украине в 2024-м году.

Свои прогнозы, закончится ли война в Украине в 2024 году дают и астрологи, ясновидящие, мольфары.

Так, ясновидящая Аполлинария предполагает, что Украина приближается «к свету в конце тоннеля».

«Мы приближаемся к тому, что будет понятно, до какой точки договорятся и на каком основании прекратятся смерти людей. Это прекращение пусков ракет, взрывов. Не сразу прекращение прифронтовых зон, это будет постепенная история…», - озвучила свой прогноз ясновидящая.

По мнению Аполлинарии, с осени, с октября этого года, начнутся сдвиги в эту сторону.

Закончится ли война в Украине в 2024-м году.

В свою очередь мольфар Макс Гордеев заявил, что в 2024-м году война в Украине не закончится. Более того, до окончания войны в Украине вообще еще далеко. А в ближайшие месяцы ожидается усиление боевых действий.

"Политическая и военная ситуация в России, а также степень международной поддержки Украины будут ключевыми факторами, определяющими продолжительность конфликта", - сказал Гордеев в интервью УНИАН.

Мольфар подчеркнул, что, скорее всего, Украина продолжит борьбу за свои территории и в 2025-м году.

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