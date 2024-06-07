Окупаційні війська просунулися в Харківській області та Донеччині – нові подробиці з поля бою.

Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), окупанти змогли просунутися біля Іванівки, в районі Вовчанська, а також поблизу Часового Яру та на південний схід від Куп’янська.

Геолокаційні кадри демонструють, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру на східній стороні каналу Сіверський Донець – Донбас.

Про зміни на полі бою повідомили і в ЗСУ.

Так, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс" і автора телеграм-каналу "Офіцер +", по Георгіївці на Мар'їнському напрямку все доволі стабільно.

Так, половина села окуповане росіянами, і вони вже там досить давно.

«Лінія фронту на ділянці давно не рухається, а більшу частину підконтрольної їм половини н.п. вони ще змогли взяти сходу під час відходу наших хлопців з Мар'їнки», - написав військовослужбовець, додавши, що інформація, що ворог нібито окупував Георгіївку не відповідає дійсності.

За словами українського захисника, по радіоперехопленням росіяни в Георгіївці «доволі довго скиглять, що у них немає води».

«Незрозуміло, як вони там ще існують, бо підходи зі сторони Марї'нки прострілюються нашою артою та FPV. ЛБЗ без змін більше місяця, по стану противника не факт, що будуть якісь спроби прориву найближчим часом», - зробив свій прогноз лейтенант ЗСУ.

У свою чергу доброволець підрозділу "ГРІМ" 41-ї ОМБр, відомий політолог Кирило Сазонов опублікував в своєму телеграм-каналі жахливі кадри з Часового Яру.

«Часів Яр. Після прильоту термобаричного боєприпасу. «Буратіно» чи щось із цієї серії. Три хати, що стояли поруч, вигоріли в нуль», - прокоментував фото руїн Сазонов.

Тим часом Бунятов Станіслав (позивний «Осман»), командир відділення 24 ОШБ «Айдар» ЗСУ і автор Телеграм-каналу «Говорять Снайпер» повідомив, що відбувається в наспрямку Очеретине. За його словами, лінія фронту перейшла в стадію оборони з обох сторін, подекуди трапляються штурми малих груп, в напрямку Тоненького ситуація ідентична.

Військовослужбовець запевнив, що про вихід трасу Констаха - Покровськ росіянам можна і не мріяти.

"Максимум вогневий контроль. Але, якщо ми зробимо гарний протитанковий рів вздовж дороги, таким чином утворивши насип закриваючий південну обочину зі сторони полів, то жоден ПТУР в авто влучити не зможе + захист від осколків арти та мінометів на 40%", - розповів захисник.

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