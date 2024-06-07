Оккупационные войска продвинулись в Харьковской области и Донецкой – новые подробности с поля боя.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), оккупанты смогли продвинуться возле Ивановки, в районе Волчанска, а также поблизости Часового Яра и юго-восточнее Купянска.

Геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Часового Яра на восточной стороне канала Северский Донец – Донбасс.

Об изменениях на поле боя сообщили и в ВСУ.

Так, по словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс" и автора телеграмм-канала "Офицер+" , по Георгиевке на Марьинском направлении все достаточно стабильно.

Да, половина села оккупирована россиянами, и они уже там достаточно давно.

«Линия фронта на участке давно не двигается, а большую часть подконтрольной им половины н.п. они еще смогли взять сразу во время ухода наших ребят из Марьинки», - написал военнослужащий, добавив, что информация, что враг якобы оккупировал Георгиевку, не соответствует действительности.

По словам украинского защитника, по радиоперехватам россияне в Георгиевке «довольно долго скулят, что у них нет воды».

«Непонятно, как они там еще существуют, потому что подходы со стороны Марьинки простреливаются нашей артой и FPV. ЛБЗ без изменений больше месяца, по состоянию противника не факт, что будут какие-то попытки прорыва в ближайшее время», - сделал свой прогноз лейтенант ВСУ.

В свою очередь доброволец подразделения "ГРІМ" 41-й ОМБр, известный политолог Кирилл Сазонов опубликовал в своем телеграмм-канале ужасающие кадры из Часового Яра.

«Часов Яр. После прилета термобарического боеприпаса. «Буратино» или что-то из этой серии. Три стоящих рядом хаты выгорели в ноль», - прокомментировал фото руин Сазонов.

Тем временем Бунятов Станислав (позывной «Осман»), командир отделения 24 ОШБ «Айдар» ВСУ и автор Телеграмм-канала «Говорят Снайпер» сообщил, что происходит в направлении Очеретино. По его словам, линия фронта перешла в стадию обороны с обеих сторон, кое-где случаются штурмы малых групп, в направлении Тоненького ситуация идентична.

Военнослужащий заверил, что о выходе трассы Констаха – Покровск россиянам можно и не мечтать.

"Максимум огневой контроль. Но, если мы сделаем хороший противотанковый ров вдоль дороги, таким образом образовав насыпь закрывающую южную обочину со стороны полей, то ни один ПТУР в авто попасть не сможет + защита от осколков арты и минометов на 40%", - рассказал защитник.

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