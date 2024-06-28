Астрологи склали топ найпримхливіших знаків зодіаку і розповіли, що змушує їх так реагувати.

Всі ми тією чи іншою мірою примхливі, нам би хотілося контролювати свої емоції, але наш мозок каже протилежне.

Настрої приходять і йдуть, а іноді настільки минущі, що ледь помітні.

І це відобразить не лише астрологія, а й у результаті можуть постраждати їхні стосунки.

Рак (21 червня – 22 липня)

Запитайте будь-якого астролога, хто є найпримхливішим знаком зодіаку, і він відповість: Рак. Чому Раки такі примхливі? Це тому, що вони просто все глибоко відчувають.

Рак у доброму настрої осипе любов'ю тих, хто йому дорогий, а Рак у поганому настрої накинеться чи піде сам, щоб не завдати нікому шкоди своїм негативом.

Добре, що цьому знаку зодіаку комфортно у своєму настрої та у висловленні своїх емоцій. Вони також добре впораються з перепадами настрою інших людей.

Раки – безумовно, найпримхливіший знак зодіаку.

2. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, як відомо, найзліші знаки зодіаку, але чому Скорпіони такі примхливі? Подібно до раку і риб, Скорпіон — водний знак, який пристрасно відчуває все, і його настрій відображає цю інтенсивність.

Що вірно щодо Скорпіонів, то це те, що вони не можуть приховати це, коли у них поганий настрій — це написано у них на обличчі.

3. Риби (19 лютого – 20 березня)

Чому Риби такі примхливі? Це тому, що Риби можуть бути надмірно чутливими, що може миттєво змінити їх настрій. Дехто каже, що це робить найчутливішими з усіх знаків зодіаку, головним чином тому, що емоції часто заплющують їм очі на правду; вони настільки намагаються все відчути, що часто забувають дотримуватись фактів.

Найменші речі можуть вивести їх із себе і відправити в спіраль смутку. Навіть не має значення, наскільки велика чи мала проблема — вона може миттєво змінити їхній настрій.

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