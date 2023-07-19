В борьбе за самых заботливых знаков Зодиака некоторые чувствительные и заботливые знаки могут превзойти других по рангу.

Однако важно отметить, что каждый знак Зодиака действительно глубоко заботится о других, даже если их способы проявления этого могут отличаться.

Итак, астрологи назвали самые заботливые знаки зодиака, к которым вам захочется обратиться за помощью в трудный день:

Рак

Повышенный эмоциональный коэффициент этого заботливого знака означает, что они, вероятно, станут вашим первым помощником в трудную минуту. Наделенный огромным сочувствием к другим, Рак пойдет на все, чтобы позаботиться о своих близких — часто ценой их счастья.

Рыбы

Проявление их любви заключается в небольших жестах, характерных для этого знака. Безнадежный романтик в них просто не может удержаться, чтобы не выразить свои чувства многозначительными жестами и продуманными подарками, чтобы показать вам, что они заботятся о вас.

Дева

Их методичный подход к жизни означает, что те, кто попадает во внутренний круг Девы, обнаружат, что их эмоциональные потребности удовлетворяются с такой же заботой, скрупулезностью, которая ничего не оставляет на волю случая.

Телец

Известный тем, что наслаждается прекрасными вещами в жизни, Телец должен быть на вашем быстром наборе в те дни, когда вы хотите побаловать себя или чувствовать себя хорошо. Этот устойчивый и укоренившийся знак, возможно, не в состоянии решить все ваши проблемы, но они знают о глубоком массаже тканей, который может это сделать.

Весы

Движимый потребностью в гармонии и равновесии, этот знак не выносит несправедливости, а это означает, что они часто служат единственным глашатаем справедливости для обездоленных. Даже в те дни, когда они могут не согласиться с вами, они все равно будут стремиться понять вашу точку зрения.

Скорпион

Было бы легко списать этот зловещий знак на замкнутость и таинственность, но, хотя Скорпион, возможно, и не самый откровенный в своих секретах, он все равно будет охранять ваши с упорством бульдога.

Козерог

Возможно, этому знаку нелегко взять на себя обязательства, но как только они это сделают, они будут в этом надолго. Не из тех, кто делает что-либо наполовину, этот знак часто делает все возможное ради тех, кто ему небезразличен, как в романтических, так и в платонических отношениях.

Близнецы

Двойственность их личности означает, что Близнецы не всегда могут быть рядом, когда вы в них нуждаетесь. Однако их острый эмоциональный интеллект и способность проникать в суть проблемы компенсируют это.

Овен

Будучи первым знаком в линейке зодиака, этот огненный знак может быть чем-то вроде мамы-медведицы по отношению к другим. Однако их импульсивность и склонность говорить прежде, чем подумать, могут заставить людей не решаться обратиться к ним за помощью.

Стрелец

Всегда боясь слишком сильно влюбиться в кого-то, часто может показаться, что Стрелец уже одной ногой за дверью. Однако это чувство отстраненности проистекает из их уязвимости, когда они показывают, насколько сильно им не все равно.

Водолей

Было бы медвежьей услугой по отношению к этому в высшей степени философскому знаку сказать, что им все равно — они действительно глубоко озабочены бедственным положением мира. Однако, сосредоточившись на общей картине, они могут склоняться к тривиализации проблем других людей и казаться отчужденными и несимпатичными.

Источник: vogue.in.

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