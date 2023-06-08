Об этом, как пишет Politeka.net, заявили в Православной Церкви Украины, комментируя переход на новый календарь.

Как подчеркнули в ПЦУ, юлианский календарь был принят Церковью в силу того, что это был календарь, по которому велось исчисление в тогдашней Римской империи, и это был лучший календарь того времени.

«Проблема юлианского («старого») календаря состоит в том, что каждые 128 лет в нем происходит накопление расхождения в сутки между астрономическим (солнечным) и календарным (вычисленным по формуле) равноденствием», - пояснили в ПЦУ.

На сегодняшний день расхождение между реальным (астрономическим) равноденствием и датой 21 марта, на которую должно было приходиться равноденствие, составляет уже 13 дней.

Это, как подчеркивают в ПЦУ, является проблемой, потому что такое многодневное различие между реальными астрономическими событиями и календарными датами приводит к тому, что празднование всех непереходных праздников церковного года постепенно сдвигается вперед.

Так, например, праздник Рождества Христова будет приходиться на время приготовления к Великому посту и даже на сам пост. И это абсурдно, подчеркнули в ПЦУ.

На смену юлианскому календарю в 1582 году был введен астрономически более современный календарь – григорианский.

Однако восточные Православные Церкви и дальше пользовались традиционным, юлианским календарем. Лишь в 1923 году на Синаксе представителей Православных Церквей в Константинополе был одобрен обновленный, так называемый новоюлиановский календарь.

«Этот календарь лишен недостатка юлианского календаря и существенно более точен (более приближен к астрономическим событиям), чем григорианский», - отметили в ПЦУ.

Так что новоюлианский календарь – это усовершенствованная форма юлианского календаря, где «пропускается» 7 суток на 900 лет (в то время как в григорианском – 3 суток на 400 лет). В период с 1 марта 1600 года по 28 февраля 2800 года новоюлианский календарь полностью совпадает с григорианским.

В ПЦУ также сообщили, что по состоянию на сегодняшний день большинство Православных Церквей используют новоюлианский календарь.

В предыдущее время обновление календарной традиции в Украине было дискредитировано попытками ее внешнего навязывания, но ныне факторы из прошлого, которые мешали календарным изменениям, теряют свою актуальность.

Новоюлиановский календарь – более точный и церковно принятый с сохранением традиционной пасхалии.

«То есть, сохранится установившаяся до сих пор практика календарно-астрономических правил для исчисления даты Пасхи и зависимых от нее подвижных праздников (например, Вознесения Христова или Пятидесятницы). В то же время изменятся даты празднований недвижимых праздников (Рождество, Сретение, Покров Пресвятой Богородицы и другие) – на 13 дней назад», - добавил ПЦУ.

Украинская Православная Церковь исправит календарные неточности и будет отмечать церковные праздники вместе с большинством других Поместных Православных Церквей мира, когда соответствующее решение Архиерейского Собора будет утверждено Поместным Собором.

Он созывается в июле.

В ПЦУ заверили, что общины, которые в дальнейшем захотят соблюдать старый календарь, могут это сделать.

Но с соблюдением определенной соборной процедуры - после решения квалифицированного большинства состава общины.

Напомним, ранее сообщалось, что переход на новый календарь состоится с 1 сентября этого года.

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