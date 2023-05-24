Перехід на новий календар схвалено Православною церковю України на архієрейському соборі у Києві.

Рішення перейти на новий календар вже прокоментували у ПЦУ, пише Politeka.net.

Так, зазначається, що 24 травня було затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар.

Перехід на новий календар відбудеться з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

«Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості», - прокоментував Митрополит Епіфаній історичне рішення Собору.

За його словами, рішення про перехід на оновлений календар є вірним і життєво необхідним. Новий календар, підкреслив Митрополит Епіфаній є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії.

Загальне вживання новоюліанського календаря буде запроваджене з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік.

«Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено», - запевнили в ПЦУ.

Коментуючи рішення про перехід на новий календар, українці візначають, що дуже чекали на це рішення.

«Це чудова новина!»,

«Вже думала, що не доживу до цієї давно очікуваної реформи, хоча, до 1 вересня ще треба дожити... Йдеться, в першу чергу, про здоровий глузд, коли 1 вересня на церковному календарі покаже саме 1 вересня, а не 14, тільки через забобони і помилку 2-тисячолітньої давнини, коли люди не могли точніше вирахувати тривалість року. І продовжувати ігнорувати тривалість року, не помічати, що сонцестояння давно не співпадає з церковним календарем - це якесь середньовіччя і віра "пласку землю", що не мало нічого спільного ні з церквою, ні з вірою»,

«Це добре, нарешті і ми будемо з іншими прогресивними християнами разом святкувати»,

«Нарешті!»,

«Історичне рішення!», - емоційно висловлюються українці.

Додамо, формально перехід на новий календар ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, в ПЦУ впевнені, що питання вже вирішене і з 1 вересня перехід на новий календар буде.

Згідно з новим календарем, Різдво відзначатимуть 25 грудня (було 7 січня);

▪️Водохреще — 6 січня (було 19 січня);

▪️Свято Покрови Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (було 14 жовтня);

▪️Святого Миколая — 6 грудня (було 19 грудня).

Зміна календаря не стосуватиметься Великодня (перехідне свято, прив'язане до весняного повного місяця) та Трійці (50-й день після Великодня).

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