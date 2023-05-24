Переход на новый календарь одобрен Православной церковью Украины на архиерейском соборе в Киеве.

Решение перейти на новый календарь уже прокомментировали в ПЦУ, пишет Politeka.net.

Так, отмечается, что 24 мая было утверждено Постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь.

Переход на новый календарь состоится с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь.

«Это решение не простое, мы шли к нему долгое время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно. Но оно так же необходимо, как в свое время было необходимо решение ввести украинский живой язык в богослужения вместо традиционного славянского, ввести автокефальное устройство жизни Церкви вместо многосотлетнего подчинения», - прокомментировал Митрополит Епифаний историческое решение Собора.

По его словам, решение о переходе на обновленный календарь является верным и жизненно необходимым. Новый календарь, подчеркнул Митрополит Епифаний, является более точным астрономически и церковно принятым, с сохранением традиционной пасхалии.

Общее применение нового юлианского календаря будет введено с 1 сентября этого года, когда начинается новый церковный год.

«В то же время приходы и монастыри, желающие соблюдать старый календарь, будут иметь эту возможность – календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно», - заверили в ПЦУ.

Комментируя решение о переходе на новый календарь, украинцы признаются, что очень ждали этого решения.

«Это отличная новость!»,

«Уже думала, что не доживу до этой давно ожидаемой реформы, хотя до 1 сентября еще нужно дожить... Речь идет, в первую очередь, о здравом смысле, когда 1 сентября на церковном календаре покажет именно 1 сентября, а не 14, только из-за предрассудков и ошибки 2-тысячелетней давности, когда люди не могли точнее высчитать продолжительность года. И продолжать игнорировать продолжительность года, не замечать, что солнцестояние давно не совпадает с церковным календарем – это какое-то средневековье и вера "плоскую землю", что не имело ничего общего ни с церковью, ни с верой»,

«Это хорошо, наконец-то и мы будем с другими прогрессивными христианами вместе праздновать»,

«Наконец-то!»,

«Историческое решение!» , – эмоционально высказываются украинцы.

Формально переход на новый календарь еще должен одобрить поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян. Однако в ПЦУ уверены, что вопрос уже решен и с 1 сентября переход на новый календарь будет.

Согласно новому календарю, Рождество будут отмечать 25 декабря (было 7 января);

▪Крещение — 6 января (было 19 января);

▪Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - 1 октября (было 14 октября);

▪️Святого Николая – 6 декабря (было 19 декабря).

Смена календаря не касается Пасхи (переходный праздник, привязанный к весеннему полнолунию) и Троице (50-й день после Пасхи).

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