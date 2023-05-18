День вишиванки, який відзначаєтсья в Україні щороку в третій четвер травня, цього року припав на 18 травня.

З цієї нагоди митрополит Епіфаній дав українцям нову настанову і розповів, як ставиться до вишиванки, пише Politeka.net.

«З гордістю, любов’ю, душевним трепетом і великою повагою вдягаю вишите облачення – як і мільйони українців, де б вони не були. Вишиванка – це наше рідне, унікальне, сакральне. Це те, що нас єднає, згуртовує і вирізняє з-поміж інших народів», - підкреслив Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України також зазначив, що у візерунках і кольорах вишиванок вплетені історія, традиції і прагнення нашого народу.

«Білий, червоний, чорний – базові кольори традиційної вишиванки і нашого життя. Важливо, щоб «візерунок» ваших справ був красивим і яскравим, не суцільно чорним, щоби «вишиванка» життя радувала і надихала інших, слугувала взірцем для оформлення інших «вишиванок». Живіть, творіть і дійте – на славу Божу і на користь людям!», - дав настанову українцям Митрополит Епіфаній, додавши також свою світлину, на якій він у своєму вишитому облаченні.

«Неймовірно красиво!», «Зі св'ятом Вишиванки!», «Гарно», «Найгарніше, що я бачила!», «Яке гарне вбрання», - відреагували користувачі соцмереж на привітання Митрополита Епіфанія з Днем вишиванки і його незвичайне облачення.

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