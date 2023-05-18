День вышиванки, который отмечается в Украине ежегодно в третий четверг мая, в этом году пришелся на 18 мая.

По этому случаю митрополит Епифаний дал украинцам новое наставление и рассказал, как относится к вышиванке, пишет Politeka.net.

«С гордостью, любовью, душевным трепетом и большим уважением одеваю вышитое облачение – как и миллионы украинцев, где бы они ни были. Вышиванка – это наше родное, уникальное, сакральное. Это то, что нас объединяет, сплачивает и отличает от других народов», - подчеркнул Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины также отметил, что в узорах и цветах вышиванок вплетены история, традиции и стремления нашего народа.

«Белый, красный, черный – базовые цвета традиционной вышиванки и нашей жизни. Важно, чтобы «узор» ваших дел был красивым и ярким, не сплошь черным, чтобы «вышиванка» жизнь радовала и вдохновляла других, служила образцом для оформления других «вышиванок». Живите, творите и действуйте – во славу Божью и на пользу людям!», - дал наставление украинцам Митрополит Епифаний, добавив также свою фотографию, на которой он в своем вышитом облачении.

«Невероятно красиво!», «С праздником Вышиванки!», «Красиво», «Самое красивое, что я видела!», «Какой красивый наряд», - отреагировали пользователи соцсетей на поздравление Митрополита Епифания с Днем вышиванки и его необычное облачение.

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