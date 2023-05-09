День Європи, нагадаємо, відзначатимуть тепер щорічно 9 травня. Таку традицію започаткував президент України Володимир Зеленський.

«Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу», - йдеться в Указі президента України стосовно Дня Європи.

Своєму зверненні президент України зазначив, що багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності.

«Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру…», - підкреслив Зеленський.

Про своє ставлення до Дня Європи 9 травня, а також про суть свята повідомив українцям і митрополит Епіфаній.

«Радію, що цьогоріч наша держава разом з усією європейською спільнотою святкуватиме 9 травня – День Європи. Так ми на ще один крок ближче до нашої мети – до повернення в родину вільних європейських народів – і ще на один крок подалі від полону чужої нам тоталітарної й агресивної імперії», - зазначив митрополит Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України також підкреслив, що українці були, є і будуть європейцями. Саме такий шлях було обрано багато віків тому і саме його український народ відстоював на Майдані під час трьох революцій.

«І саме його ми зараз виборюємо, виганяючи з рідної землі жорстокого агресора й окупанта. За це право мати свою незалежну, єдину, демократичну, європейську Україну ми платимо дуже високу ціну. Але дар свободи і волі безцінний», - зауважив митрополит Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України також висловив упевненість у тому, що Україні і її союзникам вдасться «присікти зло рашизму, зупинити його хворобливе поширення і врятувати правдиві європейські цінності, коріння яких – у Євангелії».

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