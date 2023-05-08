Про це, як пише Politeka.net, йдеться у спеціальному зверненні Володимира Зеленського.

Указ також оприлюднено на сайті Офісу президента.

Отже, Зеленський підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи.

«… Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування саме 9 травня Дня Європи – для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи», - зазначив президент, додавши, що сьогодні він підписав відповідний указ.

Тож, щороку відзавтра 9 травня українці будуть вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм.

«Єдність, яка наближає мир», - підкреслив президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що він подавдо Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

«Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення.

І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою», - заявив Зеленський у своєму зверненні до українців, запевнивши, що Україна переможе і День перемоги України обов’язково буде.

Але далеко не всім українцім припали до душі нові рішення президента. Думки людей розділилися.

«А можна 9 травня геть залишити НЕ святковим днем? Нічого не відмічати- простий звичайний день! Для дня Європи можна вибрати інший день 5 травня, наприклад! 05.05.- Хороша дата!»,

«Не чіпайте День Перемоги! Це все одно, що через 80 років після цієї війни з рашистами, наші потомки будуть знецінювати нашу перемогу. І до чого тут день Європи? Що інших дат немає? Не чіпайте 9 травня!»,

«"Ждуни" будуть і далі святкувати "дєньпобєди", а українці - день Європи?»,

«Нарешті!»,

«9 травня - День Європи. Навіщо? Випендритись перед Європою? Та їм до лампочки...», - коментують українці

Нагадаємо, минулої ночі десятки дронів-камікадзе атакували Київ.

На житлову багатоповерхівку після атаки страшно дивитися.

Від нових вибухів також здригнулася Одещина.