Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в специальном обращении Владимира Зеленского.

Указ также обнародован на сайте Офиса президента.

Итак, Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы.

«… Много лет назад на нашем континенте была установлена ​​традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы», – отметил президент, добавив, что сегодня он подписал соответствующий указ.

Каждый год с завтрашнего дня 9 мая украинцы будут чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

«Единство, которое приближает мир», - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что он подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

«Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение.

И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой», - заявил Зеленский в своем обращении к украинцам, заверив, что Украина победит и День победы Украины обязательно будет.

Но далеко не всем украинцам пришлись по душе новые решения президента. Мнения людей разделились.

«А можно 9 мая совсем оставить не праздничным днем? Ничего не отмечать – простой обычный день! Для дня Европы можно выбрать другой день 5 мая, например! 05.05.- Хорошая дата!»,

«Не трогайте День Победы! Это все равно, что через 80 лет после этой войны с рашистами наши потомки будут обесценивать нашу победу. И при чем здесь день Европы? Что других дат нет? Не трогайте 9 мая!»,

«Ждуны» будут и дальше праздновать «день победы», а украинцы – день Европы?»,

«Наконец-то!»,

«9 мая – День Европы. Зачем? Выпендриться перед Европой? Та им до лампочки...» , - комментируют украинцы

Напомним, минувшей ночью десятки дронов-камикадзе атаковали Киев.

На жилую многоэтажку после атаки страшно смотреть.

От новых взрывов также содрогнулась Одесщина.