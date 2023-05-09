В «Укренерго» повідомили про наслідки ракетних атак ввечері 8 травня і сьогодні зранку з боку російських окупантів.

Згідно з повідомленням «Укренерго», ці атаки не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам.

Однак через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях, які постійно потерпають від ворога.

На Чернігівщині, згідно з даними «Укренерго», внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів.

«Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням», - повідомили в Укренерго.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.

Енергетики "Укренерго" запевняють, що у приоритеті - відновлення рівня надійності енергопостачання споживачів. Однак це потребує значних ресурсів та часу.

«Тому просимо, за можливості, переносити використання техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми», - закликали в Укренерго українців.

В «Укренерго» також запевнили, що виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання.

Гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби завдяки водопіллю, яке все ще триває. Крім того, посилено працюють вітрові та сонячні електростанції.

«Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній», - зазначили в «Укренерго».

У свою чергу в Міненерго повідомили, що енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання.

Так, за добу вдалося повернути світло для 21,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Херсонській областях.

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