Согласно сообщению «Укрэнерго», эти атаки не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям.

Однако из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага.

В Черниговской области, согласно данным «Укрэнерго», в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей.

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«Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над восстановлением», – сообщили в Укрэнерго.

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На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы.

Энергетики "Укрэнерго" уверяют, что в приоритете – восстановление уровня надежности энергоснабжения потребителей. Однако это требует значительных ресурсов и времени.

«Поэтому просим, ​​по возможности, переносить использование техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно. Это позволит более равномерно распределять нагрузку и облегчит балансировку энергосистемы», - призвали в Укрэнерго украинцев.

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В «Укрэнерго» также заверили, что производство электроэнергии полностью покрывает потребление.

Гидроэлектростанции продолжают активную работу на протяжении всех суток благодаря все еще продолжающемуся половодью. Кроме того, усиленно работают ветровые и солнечные электростанции.

«Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует», - отметили в «Укрэнерго».

В свою очередь в Минэнерго сообщили, что энергетики, несмотря на сложную ситуацию, продолжают работы по возобновлению энергоснабжения.

Так, за сутки удалось вернуть свет для 21,5 тысяч потребителей. Большинство из них – абоненты в Запорожской и Херсонской областях.

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