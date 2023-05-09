Согласно сообщению «Укрэнерго», эти атаки не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям.
Однако из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага.
В Черниговской области, согласно данным «Укрэнерго», в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей.
«Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было возобновлено. Энергетики работают над восстановлением», – сообщили в Укрэнерго.
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На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы.
Энергетики "Укрэнерго" уверяют, что в приоритете – восстановление уровня надежности энергоснабжения потребителей. Однако это требует значительных ресурсов и времени.
«Поэтому просим, по возможности, переносить использование техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно. Это позволит более равномерно распределять нагрузку и облегчит балансировку энергосистемы», - призвали в Укрэнерго украинцев.
В «Укрэнерго» также заверили, что производство электроэнергии полностью покрывает потребление.
Гидроэлектростанции продолжают активную работу на протяжении всех суток благодаря все еще продолжающемуся половодью. Кроме того, усиленно работают ветровые и солнечные электростанции.
«Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует», - отметили в «Укрэнерго».
В свою очередь в Минэнерго сообщили, что энергетики, несмотря на сложную ситуацию, продолжают работы по возобновлению энергоснабжения.
Так, за сутки удалось вернуть свет для 21,5 тысяч потребителей. Большинство из них – абоненты в Запорожской и Херсонской областях.
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