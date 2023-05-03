Про нову НП, внаслідок якої у тисяч українців зникло світло, повідомили в Укренерго.

Згідно з повідомленням українськиї енергетиків, в східних областях ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго.

Так, на Сумщині двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів. Артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.

«Там де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи», - зазначили в «Укренерго».

Тим часом ремонтні роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

«Відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу», - попередили в Укренерго.

Енергетики просять українців, за можливості, зменшити навантаження на енергосистему - переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово.

Це, кажуть в «Укренерго», дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми.

Крім того, в «Укренерго» запевнили, що станом на сьогодні виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Цьому сприяють сонячна погода та водопілля.

Триває експорт електроенергії у Молдову. Польща через зниження споживання під час тривалих свят додаткової електроенергії не потребує. Імпорту електроенергії в Україну наразі не відбувається, - запевнили в Укренерго.

Нагадаємо, росіяни скинули авіабомби на навчальний заклад і знищили дронами житлові будинки.

Також повідомлялось, що "Нафтогаз" повідомив ціну на газ з травня.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий астролог розповів, чим закінчиться контрнаступ ЗСУ.