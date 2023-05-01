Заява «Нафтогазу» з’явилася на офіційній сторінці компанії в Facebook, пише Politeka.net.
«Шановні клієнти, важлива новина! З 1 травня 2023 року ціна на газ не зміниться й надалі становитиме 7,96 грн/м³», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».
Також підкреслюється, що попри всі складнощі, враховуючи воєнний стан та економічну ситуацію в Україні, було ухвалено рішення продовжити дію тарифу ще на рік до 1 травня 2024 року включно.
У свою чергу деякі користувачі соцмереж, коментуючи новину «Нафтогаза», зазначають, що підіймати ціни вже нікуди.
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«І що, ми повинні дякувати? Подивимось на ціни після закінчення війни, буде цікаво»,
«Згідно конституції України,всі надра та корисні копалини в державі належать народу України! То чому ж з нас деруть гроші за той же газ, воду, світло? Скоро і за повітря дертимуть?»,
«За газ не піднімається, а доставка вже не знає, яку ціну намалювати...»,
«А куди ще більше піднімати? То вже краще дровами палити тоді».
Додамо, раніше стало відомо, що Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), розташованих у зоні бойових дій, із 1 до 30 квітня 2023 року на 5,2-13,7%.
Також регулятор продовжив на квітень діючі тарифи на розподіл е/е ще для 26 ОСР, включно з 22 компаніями, які працюють на стимулювальному тарифі, та ще для шести - за методологією "витрати +".
Нагадаємо, що зміниться у платіжках українців з 1 травня.
Також повідомлялось про знижку на оплату газу - хто з українців може заощадити.
Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.