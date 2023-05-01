У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» зробили важливе повідомлення, щодо вартості газу з 1 травня.

Заява «Нафтогазу» з’явилася на офіційній сторінці компанії в Facebook, пише Politeka.net.

«Шановні клієнти, важлива новина! З 1 травня 2023 року ціна на газ не зміниться й надалі становитиме 7,96 грн/м³», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Також підкреслюється, що попри всі складнощі, враховуючи воєнний стан та економічну ситуацію в Україні, було ухвалено рішення продовжити дію тарифу ще на рік до 1 травня 2024 року включно.

У свою чергу деякі користувачі соцмереж, коментуючи новину «Нафтогаза», зазначають, що підіймати ціни вже нікуди.

«І що, ми повинні дякувати? Подивимось на ціни після закінчення війни, буде цікаво»,

«Згідно конституції України,всі надра та корисні копалини в державі належать народу України! То чому ж з нас деруть гроші за той же газ, воду, світло? Скоро і за повітря дертимуть?»,

«За газ не піднімається, а доставка вже не знає, яку ціну намалювати...»,

«А куди ще більше піднімати? То вже краще дровами палити тоді».

Додамо, раніше стало відомо, що Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), розташованих у зоні бойових дій, із 1 до 30 квітня 2023 року на 5,2-13,7%.

Також регулятор продовжив на квітень діючі тарифи на розподіл е/е ще для 26 ОСР, включно з 22 компаніями, які працюють на стимулювальному тарифі, та ще для шести - за методологією "витрати +".

Нагадаємо, що зміниться у платіжках українців з 1 травня.

Також повідомлялось про знижку на оплату газу - хто з українців може заощадити.

Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.