Заявление "Нафтогаза" появилось на официальной странице компании в Facebook, пишет Politeka.net.
«Уважаемые клиенты, важная новость! С 1 мая 2023 года цена на газ не изменится и в дальнейшем будет составлять 7,96 грн/м³», - говорится в сообщении «Нафтогаза».
Также подчеркивается, что, несмотря на все сложности, учитывая военное положение и экономическую ситуацию в Украине, было принято решение продлить действие тарифа еще на год до 1 мая 2024 года включительно.
В свою очередь, некоторые пользователи соцсетей, комментируя новость «Нафтогаза», отмечают, что поднимать цены уже некуда.
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«И что, мы должны благодарить? Посмотрим на цены после окончания войны, будет интересно»,
«Согласно конституции Украины, все недра и полезные ископаемые в государстве принадлежат народу Украины! Так почему же с нас дерут деньги за тот же газ, воду, свет? Скоро и за воздух будут драть?»,
«За газ не поднимается, а доставка уже не знает, какую цену нарисовать...»,
«А куда еще больше поднимать? Уж лучше дровами топить тогда» .
Ранее стало известно, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для шести операторов системы распределения (ОСР, облэнерго), расположенных в зоне боевых действий, с 1 до 30 апреля 2023 г. на 5,2-13,7%.
Также регулятор продлил на апрель действующие тарифы на распределение э/э еще для 26 ОСР, включая 22 компании, работающих на стимулирующем тарифе, и еще для шести – по методологии "расходы +".
Напомним, что изменится в платежках украинцев с 1 мая.
Также сообщалось о скидке на оплату газа – кто из украинцев может сэкономить.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.