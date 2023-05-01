В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сделали важное сообщение о стоимости газа с 1 мая.

Заявление "Нафтогаза" появилось на официальной странице компании в Facebook, пишет Politeka.net.

«Уважаемые клиенты, важная новость! С 1 мая 2023 года цена на газ не изменится и в дальнейшем будет составлять 7,96 грн/м³», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Также подчеркивается, что, несмотря на все сложности, учитывая военное положение и экономическую ситуацию в Украине, было принято решение продлить действие тарифа еще на год до 1 мая 2024 года включительно.

В свою очередь, некоторые пользователи соцсетей, комментируя новость «Нафтогаза», отмечают, что поднимать цены уже некуда.

«И что, мы должны благодарить? Посмотрим на цены после окончания войны, будет интересно»,

«Согласно конституции Украины, все недра и полезные ископаемые в государстве принадлежат народу Украины! Так почему же с нас дерут деньги за тот же газ, воду, свет? Скоро и за воздух будут драть?»,

«За газ не поднимается, а доставка уже не знает, какую цену нарисовать...»,

«А куда еще больше поднимать? Уж лучше дровами топить тогда» .

Ранее стало известно, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для шести операторов системы распределения (ОСР, облэнерго), расположенных в зоне боевых действий, с 1 до 30 апреля 2023 г. на 5,2-13,7%.

Также регулятор продлил на апрель действующие тарифы на распределение э/э еще для 26 ОСР, включая 22 компании, работающих на стимулирующем тарифе, и еще для шести – по методологии "расходы +".

Напомним, что изменится в платежках украинцев с 1 мая.

Также сообщалось о скидке на оплату газа – кто из украинцев может сэкономить.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.